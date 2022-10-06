شكرا لقرائتكم خبر عن جمال أنور السادات: تحية للقوات المسلحة والشعب المصرى فى ذكرى النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه جمال أنور السادات التحية للشعب المصرى والقوات المسلحة باسم والده الرئيس الراحل أنور السادات، مؤكدًا أن مصر تزداد فخرا واعتزازا، معربا عن سعادته، خلال حضوره مراسم احتفال بيوم النصر فى الذكرى 49 لحرب اكتوبر المجيدة بأن يكون هناك حدث يحمل اسم والده الرئيس السادات، قائلًا: "أوجه الشكر للقوات المسلحة والشعب المصرى".

وتابع نجل الرئيس الراحل: "قوتنا المسلحة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر تحية وإجلال وتقدير لكل الشهداء الوطن، وأن الشعب المصرى بالسادس من أكتوبر من كل عام فى ذكرى المجد، ذكرى انتصارات حرب أكتوبر عام 1973 نذكر جميعًا تضحية رجال مصر الشرفاء".

الجدير بالذكر أن الأسرة وضعت أكليل من الزهور على قبر الزعيم الراحل وقراءة الفاتحة، وسط حضور جماهيرى وهتافات "تحيا مصر".

وحرص عدد من المواطنين على الحضور لمقر النصب التذكارى وقراءة الفاتحة والاحتفال بالذكرى 49 لذكرى نصر أكتوبر المجيدة، رافعين أعلام مصر ومرددين هتافات "تحيا مصر" وأناشيد وطنية.

وتحل اليوم الذكرى الـ 49 لنصر أكتوبر المجيد، وتحيى الدولة المصرية ذكرى النصر العظيمة التى أعادت كرامة الشعب المصرى من خلال الحرب التى تعتبر من بين أعظم الأحداث التاريخية فى العصر الحديث.

وتابع بخالص التهانى للشعب المصرى وذلك بمناسبة عيد أكتوبر وهو اليوم سطر فى الجيش المصرى أكبر ملحمة انتصارات حربية فى التاريخ واللهم أرحم شهداء الوطن الذين بذلوا أرواحهم فداء للدين والوطن.