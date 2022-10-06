شكرا لقرائتكم خبر عن "التنسيقية" تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة وجموع الشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

كما هنأت التنسيقية، قدامي المحاربين القدماء وأبطال المعركة البواسل بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر، متمنية لهم دوام الصحة والعافية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل نقطة تحول فى تاريخنا المعاصر، استردت فيها قواتنا المسلحة شرف الوطن وكبرياءه ومحت وصمة الاحتلال عن أراضيه.

وتوجه الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي- فى الذكرى التاسعة والأربعين للنصر العظيم الذى نحتفل به اليوم- بالتحية للشعب المصرى ولقواتنا المسلحة الباسلة، لشجاعتهم وبطولاتهم، ولشهدائنا الأبرار الذين جاهدوا بأرواحهم تحت راية هذا الوطن.