شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يكشف مفاجآت بشأن إصابة نجم مانشستر سيتي وموقفه من كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اثير الجدل خلال الفترة الماضية حول موقف كايل ووكر مدافع فريق مانشستر سيتي من اللحاق بقائمة منتخب بلاده(المنتخب الإنجليزي) التي ستشارك في كأس العالم بقطر والذي سيقام في نهاية شهر نوفمبر الجاري.

إصابة ووكر مع مانشستر سيتي

وسلطت الصحف الإنجليزية خلال الساعات الأخيرة أن مكان مدافع فريق مانشستر سيتي، في قائمة المنتخب الإنجليزي، أصبح في خطر، خصوصا أن اللاعب سيغيب عن المباريات لفترة بسبب الإصابة.

ووفقا لما أكدته وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا"، فإن غياب نجم مانشستر سيتي عن مباراة الأمس جاء بسبب الإصابة حيث فاز السيتي على كوبنهاجن بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تصريحات جوارديولا عن ووكر

ومن جانبه أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عقب المباراة، إنه لا يمكنه تحديد فترة غياب ووكر عن الفريق خاصة مع تبقي 6 أسابيع فقط على انطلاق منافسات بطولة كأس العالم.

وأضاف جوارديولا في تصريحاته أمس على هامش مباراة كوبنهاجن: "اصابة ووكر هي اصابة في البطن وسيغيب لفترة. لا أعلم المدة. لا يمكنني قول أي شيء آخر".

وأختتم قائلا: "سيغيب ووكر لفترة ويجب علينا أن نتحدث مع الأطباء ونتمنى أن يعود سريعا لأني أعلم أهمية كأس العالم بالنسبة للاعبين".