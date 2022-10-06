العراق يأمل أن يسهم اتفاق أوبك+ في تحقيق استقرار الأسواق العالمية

بغداد: أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار في بيان أن بلاده تأمل أن يسهم قرار أوبك+ بخفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا في تحقيق استقرار الأسواق العالمية ودعم أسعار النفط الخام.

وأضاف عبدالجبار أن العراق يهدف للمحافظة على مستوى إنتاجه المرجعي الذي حدد باتفاق الدول الأعضاء في أوبك في شهر يوليو تموز 2021.

وأوضح الوزير أن صادرات النفط العراقية لن تتأثر بقرار أوبك+.