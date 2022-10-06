انت الان تتابع خبر التعليم تطلق المعايير الوطنية لبرامج كليات ومعاهد التقنيات الصحية والطبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي الدكتور صلاح الفتلاوي أكد في كلمته خلال حفل الإطلاق الذي احتضنته كلية التقنيات الصحية والطبية في الجامعة التقنية الوسطى وبحضور المختصين في مجال الجودة والاعتماد أن جهاز الإشراف والتقويم العلمي تمكن من استكمال تسعة مجالس وطنية للاعتماد بمختلف التخصصات"، لافتا في الوقت نفسه أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضع ضمن استراتيجيتها الاهتمام بالتعليم التقني الطبي لما له من أهمية تمس حياة المواطن وتحقق أعلى مستويات خدمة المجتمع".وأضافت ان "رئيسة المجلس الوطني لاعتماد برامج كليات ومعاهد التقنيات الصحية والطبية الدكتورة شكرية شدهان العكيلي أوضحت أنّ انجاز ملف المعايير الوطنية لاعتماد كليات ومعاهد التقنية الصحية والطبية جاء بجهود مشتركة من أساتذة ومختصين في المجال التقني وقد اسفرت تلك الجهود باعتماد معايير أساسية ركزت على تحديث المناهج وتطوير المصادر التكنولوجية للمعلومات التقنية"، مشيرة الى أنّ "المجلس يعمل بشكل حثيث على تقديم الدعم للجامعات في الاعتماد البرامجي من أجل الإسهام في جودة المخرجات طبقاً لمتطلبات سوق العمل".