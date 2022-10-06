انت الان تتابع خبر القبض على متهم بالإرهاب في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري وبالتعاون مع مفرزة من الأمن الوطني من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤/إرهاب في منطقة (الزعفرانية ) جنوب شرق بغداد".وأضافت، انه "تم إحالته اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".