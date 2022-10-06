انت الان تتابع خبر مجلس الخدمة يصادق على تعيين دفعة جديدة من ذوي المهن الطبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مجلس الخدمة العامة الاتحادي صادق في جلسته الخامسة والعشرين التي عقدت اليوم الخميس، على تعيين دفعة جديدة من المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية".وبحسب البيان أكد رئيس المجلس محمود التميمي ان "المجلس صادق على تعيين 163 من المشمولين بحكم المادة (1/ ثالثاً ورابعاً) من القانون رقم (6) لسنة 2000 المعدل، وبحسب القوائم المرسلة من قبل وزارة الصحة".

واضاف ان "المجلس حريص على انجاز تعيينات جميع المشمولين بالتوظيف وفق أحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بعد استكمال الاجراءات المطلوبة من قبل الجهات ذات العلاقة".

