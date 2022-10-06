بالصور- محافظ المنيا يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

وضع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، إكليلًا من الزهور، على النصب التذكاري للجندي المجهول، بمناسبة احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور دكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد أ.ح محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، وممثل مدير أمن المنيا وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بالمحافظة، وعدد من المحاربين القدماء.

وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح الشهداء من رجال الجيش والشرطة الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن وتحقيقًا لرفعته وصونا لكرامته، وعزفت الفرقة الموسيقية لقوات الأمن، السلام الجمهوري، وسلام الشهيد.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية و لجموع الشعب المصري ولأهالي محافظة المنيا بتلك المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، مقدما خالص التحية لأبطالنا البواسل وشهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة الأبطال ورجال الشرطة.

وأوضح المحافظ أن المشروعات التي تتم على أرض محافظة المنيا تؤكد حجم الإنجازات الوطنية غير المسبوقة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما تؤكد حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين في شتى القطاعات الخدمية، وشهدت المحافظة خلال الفترة الأخيرة إنجازات كبيرة في كافة المجالات.