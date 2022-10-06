أوكرانيا تطالب بفرض عقوبات على روسيا ومنشآتها النووية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو-(د ب أ)

طالب المسؤولون الأوكرانيون بفرض عقوبات دولية على روسيا ومنشآتها النووية.

ويأتي ذلك عقب إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوامره أمس الأربعاء، بنقل إدارة محطة زابوريجيا النووية، الواقعة في منطقة ضمتها موسكو من أوكرانيا مؤخرا، إلى روسيا وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان الاتحاد الأوروبي وافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، تتضمن وضع سقف سعري لمبيعات النفط، وذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قواته تتقدم نحو الجنوب.

ونقلت بلومبرج عن نائب رئيس الوزراء، وكبير مسؤولي الطاقة في روسيا، الكسندر نوفاك، القول إن وضع سقف سعري لصادرات روسيا سوف يعود بنتائج سلبية على الدولة الأوروبية، وربما يؤدي إلى وقف مؤقت للإنتاج.

وأكد نوفاك في حوار عقب اجتماع لتجمع أوبك بلس للدول المصدرة للبترول، تحذير الكرملين أن بلاده لن تبيع النفط لأي دولة تتبنى سقفا سعريا.