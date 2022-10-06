اليونان تدعو تركيا إلى وقف قوارب المهاجرين بعد وقوع حادثين ووفاة 19

محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا-(د ب أ)

دعا وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس، تركيا، اليوم الخميس، إلى وقف المهاجرين الساعين إلى مغادرة شواطئ البلاد، في أعقاب حادثي قاربين أسفرا عن عدد من الوفيات، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

وغرد ميتاراكيس عبر موقع تويتر: "نداء عاجل بضرورة اتخاذ إجراء فوري لمنع جميع المغادرين غير النظاميين بسبب أحوال الطقس القاسية".

وأضاف: "فقد الكثيرون حياتهم بالفعل اليوم في بحر إيجه، يغرق الناس بقوارب غير صالحة للإبحار. يجب على الاتحاد الأوروبي التحرك".

وقال وزير الشؤون البحرية اليوناني يوانيس بلاكيوتاكيس في بيان: "مرة أخرى، أودى تساهل تركيا مع عصابات مهربي البشر، عديمي الضمير، بحياة الناس".

وقال مسؤولون في اليونان، في وقت سابق اليوم، إن ما لا يقل عن 19 مهاجرا لقوا حتفهم في حادثين منفصلين أمس الأربعاء أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

وغرق قارب قبالة ساحل ليسبوس بعدما أطاحت به رياح قوية، وكان على متنه 40 مهاجرا، يتردد أنهم جميعا نساء. وبحلول صباح اليوم الخميس، تم العثور على 16 جثة، وفقا لخفر السواحل في اليونان.

وتردد أنه تم إنقاذ تسعة أشخاص، ولا يزال البحث مستمرا بالقوارب والمروحيات عن 15 سيدة.

من ناحية أخرى، اصطدم قارب، يحمل 95 مهاجرا، بجرف صخري بسبب الرياح القوية، في وقت متأخر أمس الأربعاء، قبالة جزيرة كيثيرا.

وقال أفراد طواقم الإنقاذ إنه تم إنقاذ 80 شخصا، وتم العثور على جثتي شخصين بحلول صباح اليوم الخميس.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها، أشخاصا وهم يحاولون باستماتة تسلق الجرف عقب وقوع الحادث. ولا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة اليوم.