بالصور- محافظ بني سويف يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول في ذكرى انتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

وضع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إكليل الزهور على النُصب التذكاري لقبر الجندي المجهول بحديقة الشلال بمدينة بني سويف، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى التاسعة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة.

وقام المحافظ بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الوطن الأبرار من أبناء مصر المخلصين، تلاها عزف سلام الشهيد، والنشيد الوطني، بمصاحبة عزف الموسيقات النحاسية، ووسط ترديد الأغاني الوطنية، ورفرفت الأعلام ابتهاجاً بهذه المناسبة التاريخية.

جاء ذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، و بلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وعقب الانتهاء من مراسم الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، تقدم محافظ بني سويف بالتهنئة للقيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر الذي أعاد للأمة المصرية والأمة العربية عزتها وكرامتها، وفتحت الآفاق أمام الوطن لخوض معارك أخرى في مقدمتها معركة التنمية والنهوض بالوطن في كل القطاعات والمجالات بسواعد وعقول أبنائها، الذين يستلهمون من ذكرى أكتوبر روح الإنتصار، والإصرار، والعزيمة، والانتماء لتراب هذا الوطن الشامخ لمواصلة طريق الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء.