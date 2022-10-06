ضبط 19 قطعة سلاح و31 قضية مخدرات خلال حملة أمنية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت مديرية أمن القليوبية، اليوم الخميس، 19 قطعة سلاح ناري وأبيض، و31 قضية اتجار فى المواد المخدرة خلال حملة أمنية قامت بنطاق مديرية أمن القليوبية لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وجرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية يفيد قيام حملة امنية مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين واستهدفت جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت الحملة عن ضبط 19 قطعة سلاح نارى وأبيض وضبط 31 قضية اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 36 متهم لعدد 11 منهم معلومات جنائية.

كما تمكنت الحملة التى شاركت فيها مباحث تنفيذ الأحكام من تنفيذ 7439 حكم قضائي متنوع وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المختصة التحقيق.