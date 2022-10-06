"نور عيني انطفى".. والدة إيمان وسجدة: "بناتي راحوا بهدوم المدرسة مرجعوش"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

لم تستطع والدة الطفلتين إيمان وسجدة محمد النجار، اللتين توفيتا بعد تلقيهما حقن جرعات دوائية داخل صيدلية بمنطقة مينا البصل، أن تتحدث كثيرًا من هول الصدمة في فقدانهما؛ كل ما نطقت به بعد دفن ابنتيها هو "نور عيني انطفى.. بناتي راحوا بهدوم المدرسة ومرجعوش".

وانهارت الأم المكلومة باكية عند محاولة الحديث معها عن طفلتيها، قائلة: "بناتي راحوا مش عايزة غير حقهم"، مبينة أن شقيقهما الأكبر فارس في حالة صدمة تفوق ما قد يتحمله طفل في عمره ولا يستوعب فكره عدم رؤيتهما مرة أخرى، إذ أصبح طفلا وحيدا بعدما كانوا 3 أشقاء.

وروت والدة الطفلتين "إيمان وسجدة" أمام النيابة تفاصيل الواقعة قائلة إنها ذهبت إلى صيدلية بجوار محل إقامتها بمنطقة بشائر الخير 3 لصرف روشتة علاج للطفلتين، حيث كانتا تعانيان من ارتفاع في درجة الحرارة وبرد.

وأشارت والدة الطفلتين خلال تحقيقات النيابة، إلى أن الصيدلانية وصفت عقارًا بديلًا للمدون بروشتة العلاج، إلا أنها حاولت البحث عن العلاج الأصلي فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى الصيدلية لتلقي ابنتها العلاج البديل.

وأضافت الأم أن العاملة داخل الصيدلية حقنت ابنتيها بالعقاقير "مضاد حيوي" دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن، فشعرتا بإعياءٍ شديدٍ نُقلتا على إثره للمستشفى حيث توفيتا على الفور.

ترجع القضية إلى تلقي قسم شرطة مينا البصل بلاغًا من والدة الطفلتين "إيمان وسجدة محمد محمود سعد النجار" تتهم فيه صاحبةَ صيدلية وعاملةَ بها بالتسبب في وفاتهما إثر تلقيهما عقارًا بالصيدلية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وألقي القبض على صاحبة الصيدلية وعاملتين بها.

وأصدرت النيابة العامة في الإسكندرية 4 قرارات في واقعة وفاة الطفلتين تتضمن التحفظ على الصيدلية وتفتيشها، وندب لجنة مختصة لمراجعة تراخيصها، وفحص ما بها من عقاقير، وحجز صيدلانية وحبس عامليْن لديها أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة تهمة مزاولة مهنة الصيدلة بغير ترخيص للعاملين، واتهام الأولى بالسماح لهما بذلك، فضلًا عن اتهام العاملة بإعطاء الطفلتين المجني عليهما عقارًا تسبب في وفاتهما.