شكرا لقرائتكم خبر عن هل من حق الزوجة إلزام طليقها بمصاريف الدروس الخصوصية للأبناء؟ نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعي والنيابي، فى تقرير له تحت عنوان: " هل الأب ملزم أم غير ملزم بالدروس الخصوصية؟"، استعرض خلاله الأزمة الدورية التي تقع بين الأزواج المنفصلين حول مسألة الدروس الخصوصية للصغار من خلال الأحكام القضائية المتضاربة حول هذا الشأن، باعتبارها مسألة تكميلية وليست أساسية، ورأي محكمة النقض فى الإشكالية، وخبراء يوضحون القواعد والشروط والإجراءات والمستندات المطلوبة، وإليكم التفاصيل كاملة:



