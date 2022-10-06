شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة "النواب": روح أكتوبر الطريق لتحقيق التنمية الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن روح أكتوبر كانت الملهم لبدء البناء والتنمية والعبور الثاني نحو الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى ان النصر في معركة التنمية والبناء لا يقل فخرا او كرامة عن نصر أكتوبر المجيد.

ووجه رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب في بيان له اليوم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة والشعب المصرى بمناسبة احتفالات مصر بالذكرى الـ 49 لانتصار السادس من أكتوبر عام 1973، مؤكداً أن استعادة روح انتصار اكتوبر تنطلق بمصر إلى تحقيق التنمية الشاملة والعبور للجمهورية الجديدة التى تحقق حياة كريمة لكل مواطن مصرى يعيش على هذه الأرض.

وقال " عوض الله": على الرغم من مرور ما يقرب من نصف قرن على انتصار أكتوبر المجيد، إلا أن انتصار السادس من أكتوبر 1973 كان ولا يزال مصدر إلهام لنفس الروح لاستكمال طريق الانتصارات، وسيظل علامة فارقة ونقطة مضيئة في تاريخ مصر والوطن العربي، ولا يزال النصر المجيد يدرس في جميع الكليات والأكاديميات العسكرية فى دول العالم، كنموذج وشهادة على كفاة وقدرة العسكرية المصرية.

كما وجه رئيس لجنة الطاقة التحية لروح شهداء مصر في سيناء في حرب أكتوبر، ثم فى الحرب ضد الإرهاب، والذى انتصرت أيضا فيها القوات المسلحة، حيث لا تقل فى قيمتها عن حرب اكتوبر، حيث امتزجت الدماء الذكية لشهداء أكتوبر مع دماء شهداء مواجهة الغدر والإرهاب، موجهاً التحية لجميع قيادات وأبطال القوات المسلحة المصري وإلى كل جندي مصري مرابط لحماية تراب وسيادة وكرامة كل مصري، حيث كانت وستظل قواتنا المسلحة والشرطة الباسلة صمام أمان لمصر والوطن العربي بالمنطقة كلها.

وأشار حسام عوض الله، إلى أن روح البناء والتنمية والإنجازات التى يقوم بها المصريين بقيادة الرئيس السيسي هي روح انتصارات اكتوبر بنفس العزيمة والإصرار حتى العبور إلى الجمهورية الحديثة في دولة قوية عزيزة.