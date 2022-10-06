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القانون يجيز إسقاط الديون المستحقة لمصلحة الجمارك فى 4 حالات.. اعرفها

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القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الجمارك، ضوابط وشروط لإسقاط الديون المستحقة لمصلحة الجمارك وفقا لحالات محددة، وفى هذا الصدد نصت المادة (86) من القانون، على الآتي:

 

يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة إسقاط الديون المستحقة للمصلحة بالتطبيق لأحكام هذا القانون فى الحالات الآتية:

 

- إذا قضى نهائيًا بشهر إفلاس المدين وأقفلـت التفليسة.

 

- إذا قضى نهائيًا بإعسار المدين وتبين عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها.

 

- إذا توفى المدين عن غير تركة.

 

- الديون الضئيلة التى مضى على استحقاقها أكثر من ثلاث سنوات وتحددها لجنة تشكل بقرار من وزير المالية.

 

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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