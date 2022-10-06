شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يجيز إسقاط الديون المستحقة لمصلحة الجمارك فى 4 حالات.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الجمارك، ضوابط وشروط لإسقاط الديون المستحقة لمصلحة الجمارك وفقا لحالات محددة، وفى هذا الصدد نصت المادة (86) من القانون، على الآتي:

يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة إسقاط الديون المستحقة للمصلحة بالتطبيق لأحكام هذا القانون فى الحالات الآتية:

- إذا قضى نهائيًا بشهر إفلاس المدين وأقفلـت التفليسة.

- إذا قضى نهائيًا بإعسار المدين وتبين عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها.

- إذا توفى المدين عن غير تركة.

- الديون الضئيلة التى مضى على استحقاقها أكثر من ثلاث سنوات وتحددها لجنة تشكل بقرار من وزير المالية.