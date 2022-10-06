شكرا لقرائتكم خبر عن نائب "التنسيقية" يلتقى رئيس مكتب "الأونروا" فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سحر الجبورى، رئيس المكتب الممثل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالقاهرة.

وأكدت سحر الجبوري أهمية الدور الذى تقوم به الدولة المصرية فى دعم المنظمة فى جميع المحافل الدولية، وأهمية دعم المنظمة لما تقوم به من دور إنساني فى دعم لاجئ فلسطين.

وأشارت "الجبوري" إلى دور المنظمة في توظيف أكثر من 28 ألف شخص معظمهم من اللاجئين، ودورها في إنشاء 700 مدرسة و144 مركزا طبيا، مؤكدة ترحيبها بالتنسيق والتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

من جهته، ثمن النائب أحمد مقلد عضو التنسيقية الدور الذي تلعبه منظمة "الأونروا" في غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مرحبا بالتعاون بين التنسيقية والمنظمة.