انت الان تتابع خبر الحرب تندلع بين نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وعندما سئل المنتج صادق الصباح حول امكانية جمع سيرين بنادين قال إن الفكرة قد طُرِحَت فتدخلت سيرين قائلة: "لم تُنَفَّذ الفكرة ونادين هي التي رفضتها".
ومن جهتها ردت نادين نجيم على ما قالته سيرين عبد النور وكتبت: "حلو الانسان لما يحكي يزين كلامه كرمال قيمته اولاً واهم شي المصداقية بالكلام. في مثل بيقول خالف تُعرف وفي ناس بتهاجم لتُعرف".
وتابعت: "الفن لذّة وكيمياء واحترام ومحبة إذا ما انوجدوا صعبة يجتمعوا".
وأوضحت في منشور آخر: "ما انعرضت اصلاً الفكرة عليي من قبل الشركة وما كانت واردة حتى ارفض ولا استاذ صادق عنده علم ولا حتى انا. بس بكل الاحوال ما في نصيب".
ومن جهتها ردت نادين نجيم على ما قالته سيرين عبد النور وكتبت: "حلو الانسان لما يحكي يزين كلامه كرمال قيمته اولاً واهم شي المصداقية بالكلام. في مثل بيقول خالف تُعرف وفي ناس بتهاجم لتُعرف".
وتابعت: "الفن لذّة وكيمياء واحترام ومحبة إذا ما انوجدوا صعبة يجتمعوا".
وأوضحت في منشور آخر: "ما انعرضت اصلاً الفكرة عليي من قبل الشركة وما كانت واردة حتى ارفض ولا استاذ صادق عنده علم ولا حتى انا. بس بكل الاحوال ما في نصيب".