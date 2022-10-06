انت الان تتابع خبر الحرب تندلع بين نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعندما سئل المنتج صادق الصباح حول امكانية جمع سيرين بنادين قال إن الفكرة قد طُرِحَت فتدخلت سيرين قائلة: "لم تُنَفَّذ الفكرة ونادين هي التي رفضتها".

ومن جهتها ردت نادين نجيم على ما قالته سيرين عبد النور وكتبت: "حلو الانسان لما يحكي يزين كلامه كرمال قيمته اولاً واهم شي المصداقية بالكلام. في مثل بيقول خالف تُعرف وفي ناس بتهاجم لتُعرف".



وتابعت: "الفن لذّة وكيمياء واحترام ومحبة إذا ما انوجدوا صعبة يجتمعوا".

وأوضحت في منشور آخر: "ما انعرضت اصلاً الفكرة عليي من قبل الشركة وما كانت واردة حتى ارفض ولا استاذ صادق عنده علم ولا حتى انا. بس بكل الاحوال ما في نصيب".

