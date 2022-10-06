انت الان تتابع خبر أكثر من 30 قتيلاً.. شرطي يرتكب مجزرة بحضانة للأطفال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الشرطة في بيان أن من بين الضحايا أطفالا وبالغين، مضيفة أن المسلح ضابط شرطة سابق كان متسلحا بمسدس وسكين.

وكانت وسائل إعلام تايلاندية قد أفادت في وقت سابق بأن منفذ الهجوم قتل زوجته وابنه ثم انتحر.

وقال الكولونيل بالشرطة جاكابات فيجيترايثايا من مقاطعة نونغ بوا لام فو إن الشرطي السابق بانيا خمرب البالغ من العمر 34 عامًا عاد إلى منزله وقتل زوجته وطفله بعد الهجوم.