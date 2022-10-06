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رقم قياسي وهدفه يستفز رونالدو.. ردود الأفعال عن ميسي ضد بنفيكا

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 -
شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أساسيًا في مواجهة فريقه باريس سان جيرمان ضد نادي بنفيكا، حيث لعب لمدة 81 دقيقة وسجل هدف النادي الفرنسي.

وأقيمت المواجهة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة على ملعب "دا لوز" بالبرتغال.

 

وجاءت ردود الأفعال لتمدح ميسي على العرض الرائع الذي قدمه، خاصةً بعد هدفه في بنفيكا ليكون بذلك قد سجل في شباك 40 فريقًا أوروبيًا بدوري الأبطال.

 

ماذا قدم ميسي ضد بنفيكا؟

 

هدف ميسي الرائع ضد بنفيكا

 

سجل في 40 فريقًا أوروبيًا مختلفًا بدوري الأبطال

 

رسالة من منافس سابق في

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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