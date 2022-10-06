بعد وفاة "إيمان وساجدة".. إغلاق وتحرير محاضر لـ 5 صيدليات في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شنت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية حملات لضبط سوق الدواء والتأكد من جودة وصلاحية الأدوية ومطابقتها للاستهلاك الآدمي.

واستهدفت الحملات 12 صيدلية بشوارع أحياء الجمرك وحي وسط الإسكندرية، وذلك بعد وفاة الطفلتين "إيمان وساجدة" إثر حقنهن بمضاد حيوي دون إجراء اختبار حساسية.

وأسفرت الحملات عن إغلاف صيدلية بحي الجمرك، وتحرير 4 محاضر لـ 4 صيدليات أخرى بحي وسط بعد ضبط 13 صنف أدوية مهربة بواقع 30 عبوة، وأدوية أخرى خاصه بهيئة الدواء والشراء الموحد غير مسموح بتداولها.

كان قسم شرطة مينا البصل تلقى بلاغًا من والدة الطفلتين "إيمان وسجدة محمد محمود سعد النجار" تتهم فيه صاحبةَ صيدلية وعاملةَ بها بالتسبب في وفاتهما إثر تلقيهما عقارًا بالصيدلية بمنطقة بشاير الخير 3.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الصيدلية وتفتيشها، وندب لجنة مختصة لمراجعة تراخيصها، وفحص ما بها من عقاقير، وحبس صيدلانية وعامليْن لديها أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

وتقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور حسام عبد الغفار، وزير الصحة، بشأن واقعة وفاة الطفلتين.

وطالب النائب بضرورة الوقف الفوري لصرف الدواء أو الحقن بالصيدليات دون وصفة طبية معتمدة من طبيب معتمد، وتشكيل لجان فورية للمرور على الصيدليات للتأكد من أن القائم بالعمل في الصيدليات هم أطباء مرخصين للعمل، ويعتمدون في صرفهم للدواء على وصفات طبية معتمدة.

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