أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الخميس في سوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق العبور، عند نفس أسعار أمس.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أنواع السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار السمك اليوم

استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 33 و37 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و160 جنيها.

واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 جنيها و100 جنيه

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و190 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و60 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 65 و135 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 66 و84 جنيها.