تداول 13 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت موانئ الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ24 ساعة الماضية تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و700 شاحنة، و57 سيارة.

وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1185 راكبًا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم الخميس، أن حركة الواردات تضمنت 5 آلاف طن بضائع، 360 شاحنة، و37 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 8 آلاف طن بضائع، و340 شاحنة، و20 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة أمل، وشهد مغادرة السفينتين الحرية2، وبوسيدون إكسبريس، واستقبل الميناء الأمس السفينتين الحرية 2، وبوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة أمل.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا، وشهد الميناء أمس وصول وسفر السفينتين سينا وعمان ، كما غادر ميناء بورتوفيق السفينة الحسين متجهة إلى جدة.