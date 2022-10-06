5 جنيهات تراجعًا في سعر الذهب اليوم بمصر مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر، مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه خلال التعاملات المسائية أمس، على الرغم من تراجع المعدن عالميا.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 717 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 921 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 1075 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 نحو 1229 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 8600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا مع بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، إلى نحو 1723 دولار للأوقية، بنسبة هبوط قدرها 0.40%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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