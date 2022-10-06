"ذكي صديق للبيئة".. بدء أعمال فرش أثاث مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد – صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى بدء أعمال فرش أثاث مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، ليكون أول مبني حكومي ذكي صديق للبيئة، و مصمم بأحدث التقنيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، وذلك ضمن استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبال مؤتمر المناخ المقرر انطلاقه في نوفمبر المقبل.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن معدلات ونسب التنفيذ بمبنى مجلس المدينة الجديد يسير وفقًا للخطة الموضوعة، وجاري العمل كخلية نحل في باقي المشروعات للانتهاء منها قبل منتصف أكتوبر الجاري، وذلك من خلال العمل على مدار 24 ساعة بنظام الشفتات حتى تكون المدينة جاهزة لاستقبال الوفود المشاركة في المؤتمر.

وأشار إلى أن مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد يتضمن مركز الطوارئ للشبكة الموحدة بالمركز، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والمكاتب الإدارية، وملحق بالمبنى حديقة مركزية بملحقاتها "هايد بارك ومركز تسوق عالمي ومجمع البنوك.

جاء ذلك خلال جولة ليلية بمدينة شرم الشيخ لمتابعة معدلات ونسب التنفيذ للمشروعات الجارية بالمدينة، وذلك في إطار الاستعدادات لمؤتمر تغير المناخ، يرافقه الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.