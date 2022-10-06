أسعار الفحم تقفز لمستويات تاريخية بسبب أزمة الطاقة

اسماعيل عبد الحي - قفزت أسعار الفحم في الولايات المتحدة متجاوزة مستويات الـ 200 دولار للطن للمرة الأولى على الإطلاق، مع تصاعد الطلب على أسوأ أنواع الوقود الأحفوري على المناخ بفعل نقص الطاقة

وارتفعت أسعار التسليم الفوري للفحم في سنترل أبالاتشي إلى 204.95 دولار للطن في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من شهر سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ بدء رصد السجلات في عام 2005، حسب بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وما يزال الفحم مصدرا رئيسيًا لتشغيل محطات توليد الطاقة الأميركية، حسب وكالة "بلومبيرغ"، وستؤدي الأسعار المرتفعة إلى زيادة الضغط على الأسر الأميركية التي تكافح مع فواتير الكهرباء الباهظة.

وكالات

كاتب المقال La rédaction