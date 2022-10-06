زيلينسكي: القوات الأوكرانية استعادت 3 بلدات جديدة في خيرسون

05 أكتوبر , 2022
كييف: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية استعادت 3 بلدات جديدة في خيرسون.
هذا وكان أوضح زيلينسكي أن جيشه يحقق تقدماً “سريعاً وقوياً” في الجنوب وأنه استعاد “عشرات” البلدات هذا الأسبوع من الروس في الجنوب وفي الشرق.
وأضاف في خطابه اليومي الذي ينشر على الشبكات الاجتماعية أن “الجيش الأوكراني يتقدم بشكل سريع وقوي في جنوب البلاد في إطار عملية الدفاع الحالية”.
جاءت تصريحات زيلينسكي بينما تراجع الجيش الروسي الثلاثاء4\10\2022 في منطقة خاركيف (شمال شرق) وأيضاً في منطقة خيرسون (جنوب)، وفقاً للخرائط التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، والتي تظهر آخر مكاسب الهجوم الأوكراني المضاد في الأراضي التي ضمتها موسكو.
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