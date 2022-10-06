السعودية: وقف الصراع بين روسيا وأوكرانيا سيخفف أزمة الطاقة

05 أكتوبر , 2022 الرياض: قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء إن حل الأزمة الأوكرانية الروسية "سيخفف التبعات الاقتصادية لأزمة إمدادات الطاقة العالمية". وشدّد بن فرحان، في مؤتمر صحافي مع وزير خارجية صربيا نيكولا سلاكوفيتش في بلغراد عقب اختتام زيارته الرسمية إلى صربيا "على دعم المملكة للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية سلمياً"، حسب وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء.

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