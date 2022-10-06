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أسعار الذهب تسجل أنخفاضاً في الأسواق العالمية

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بغداد - ياسين صفوان - يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون تقرير الوظائف الأميركية لقياس مسار تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

في نهاية الجلسة، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول (2022)- بنحو 0.6%، ما يعادل 9:70 دولارًا، ليصل إلى 1720.80 دولارًا للأوقية.


بحلول الساعة 05:45 مساءً بتوقيت غرينتش (08:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة)، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.7%، ليصل إلى 1713.76 دولارًا للأوقية.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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