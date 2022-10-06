انت الان تتابع خبر مفوضية كردستان.. قرار قضائي جديد يخص عبارة "السلطة الحصرية" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الحكم جاء لمخالفة العبارة المذكورة آنفاً أحكام المادتين (20 و 120) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ومساسها باستقلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان.
وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان.