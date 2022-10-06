انت الان تتابع خبر مفوضية كردستان.. قرار قضائي جديد يخص عبارة "السلطة الحصرية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الحكم جاء لمخالفة العبارة المذكورة آنفاً أحكام المادتين (20 و 120) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ومساسها باستقلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان.