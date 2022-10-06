شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البنتاجون يستعين بـ "الظل القاتل" لهجوم بعيد المدى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن البنتاجون، انتهاء تدريب لطياري القوات الجوية الأمريكية بهدف الاستعداد لقدرات هجومية بعيدة المدى.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الأربعاء، إن جنودا من لواء الطيران القتالي ​101 أنهوا تدريبا بقاعدة ليتل روك الجوية في ولاية أركانساس.

وأوضحت الوزارة، في تغريدة على موقع تويتر، أن العملية أطلق عليها "الظل القاتل"، وكانت المهمة تختبر قدرات الجنود من خلال هجوم جوي بعيد المدى.

ويأتي التدريب في وقت تزداد فيه التوترات على خلفية الوضع المتصاعد في أوكرانيا والتهديد الروسي باستخدام سلاح نووي.

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل نحو 7 أشهر، تمسك الرئيس الأمريكي جو بايدن بنهج ثابت عندما يتعلق بمواجهة روسيا، والتي تتمثل في مساعدة كييف على الفوز مع ضمان ألا يؤدي ذلك أيضا إلى مواجهة مباشرة مع موسكو واندلاع حرب عالمية ثالثة.

لكن في الفترة الأخيرة، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنه لن يتردد في استخدام الأسلحة النووية لدرء محاولة أوكرانيا لاستعادة السيطرة على المناطق التي صادق على انضمامها لأراضي موسكو، موضحًا أن تهديداته "ليست مزحة".

ونقل تقرير لوكالة أنباء أسوشيتد برس عن مسؤولين ومراقبين، إن الرئيس الروسي لا يكذب في تهديده، بل إن الحسابات تقوم على أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو "لن يجرؤوا" على الرد على أي عمل نووي تقوم به موسكو في كييف.

وقبل أيام، قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن لموسكو الحق في استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا إذا هددت كييف أراضيها.

ولطالما حذرت موسكو من أنه بعد ضم أقاليم شرق أوكرانيا لها، ستعتبر أي هجوم من كييف عليها عملًا عدوانيًا وسترد وفقًا لذلك.