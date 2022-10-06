الرئيس التونسي يبحث مع قادة المجلس الأعلى للجيوش عددًا من القضايا المختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (أ ش أ)

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد ، مساء اليوم الأربعاء، مع المجلس الأعلى للجيوش عددا من القضايا المتعلقة بدور القوات المسلحة العسكرية في تأمين الوطن والمواطنين.

وأثنى الرئيس قيس سعيد - خلال الاجتماع الذي عقد بقصر قرطاج - على الدور الذي تقوم به القوات المسلحة العسكرية في كل المجالات في تناغم كامل مع القوات المسلحة الأمنية.

كما تناول الاجتماع الأوضاع الإقليمية والدولية المتسارعة والمتلاحقة ، حيث أكد رئيس الجمهورية على ضرورة التعامل معها بناء على ثوابت السياسة الخارجية التونسية.

كما تطرق الاجتماع إلى الأمن القومي الذي لا يقوم على اعتبارات أمنية بالمعنى الضيق، ولكن يشمل كل القطاعات ، ومنها الأمن الغذائي والأمن الصحي ، خاصة في الظروف الراهنة التي يعيشها العالم.