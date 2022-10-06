البحرية اليابانية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا جديدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت البحرية اليابانية، مساء الأربعاء عن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي جديد في تجربة تجديدة لبيونج يانج.

وذكرت وكالة أبناء كوريا الجنوبية "يونهاب" أن كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا جديدًا.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخًا متوسط المدى حلق فوق اليابان اليوم الثلاثاء في أحدث حلقة في سلسلة من التجارب التي تجريها بيونج يانج مع تصاعد التوترات في المنطقة.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى حلق شرقًا فوق الأرخبيل الياباني، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

وقطع الصاروخ مسافة 4500 كيلومتر وكان أقصى ارتفاع له 970 كيلومترا، وفقا للتقديرات الأولية.

ووصف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الإطلاق بأنه عمل "سافر"، في حين قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو إنه تهديد وشيك للمنطقة والمجتمع الدولي.