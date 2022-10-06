فرص لسقوط أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الخميس، وأكدت أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس خلال فترة الليل يكون لطيف على معظم الأنحاء معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية كما تتواجد فرص أمطار خفيفة بنسبة 20% تقريبا.

وجاءت درجات الحرارة على النحو