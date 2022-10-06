قرار عاجل من تعليم الدقهلية بعد واقعة الرقص وتشغيل أغاني مهرجانات داخل فصل

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

قرر ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، انهاء تكليف مدير مدرسة علي مبارك الثانوية بنين بدكرنس وفصل 4 طلاب لمدة 15 يوما، بسبب ما وصفها بالتصرفات غير الأخلاقية التي بدرت منهم داخل المدرسة، بتشغيل السبورة الإلكترونية والرقص على أنغام موسيقي داخل الفصل.

وكان انتشر مقطع فيديو لطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي يرقصون على أغاني مهرجانات داخل فصل.

وقال شعبان، في تصريحات صحفية إن الطلاب قبل دقيقتين من دخول المدرس الحصة قاموا بتوصيل الأغاني عن طريق البلوتوث إلي الشاشة الإلكترونية وبدأوا في تشغيلها، وتصادف وجود لجنة متابعة من المديرية وإدارة دكرنس التعليمية لوجود ملاحظات علي المدرسة، وضبطت الطلاب علي الفور.

وأضاف وكيل تعليم الدقهلية أن لجنة المتابعة ضبطت 4 طلاب وحضر إلي المدرسة اثنين من أولياء الأمور وقررت فصل الطلاب 3 أيام لسوء استعمال الأجهزة الإلكترونية وتقديم مذكرة بالواقعة.

وأكد أنه فور علمه بالواقعة قرر تطبيق لائحة الانضباط المدرسي وفصل الطلاب الأربعة لمدة 15 يوما وذلك للتصرفات اللا أخلاقية داخل الفصل، وإنهاء تكليف مدير المدرسة.

وأشار إلى أن عمل المدير كان عليه ملاحظات، ولذلك أرسلت لجنة المتابعة لتفقد أحوال المدرسة وضبطت الواقعة.

وانتشر مقطع فيديو مدته 21 ثانية علي مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه 4 طلاب أثناء رقصهم داخل الفصل، وتشغيل اغاني مهرجانات على السبورة الإلكترونية.