الإدانات الواسعة وشكاوى القمع تثير مخاوف إيران

أثارت الاحتجاجات المستمرة في إيران إدانات واسعة حول العالم، وهو ما ترفضه إيران خوفا من إثبات القمع وخلل نظامها، لذلك استدعت السفير البريطاني، مرة أخرى، لما وصفته بتصريحات «استفزازية» أصدرتها لندن بشأن قمع طهران لاحتجاجات واسعة النطاق، حسبما أفادت الأنباء الإيرانية.

ومن ناحية أخرى لم تستطع إيران تقديم أي دليل يدعم مزاعمها بالتورط الأجنبي.

حيث يتهم القادة الإيرانيون الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة وإسرائيل، بالتخطيط للاحتجاجات.

ذخيرة حية

أعربت المملكة المتحدة عن قلقها بشأن تقارير عن استخدام السلطات الإيرانية الذخيرة الحية ضد المتظاهرين. ضبط النفس واستدعت السلطات الإيرانية سيمون شيركليف للمرة الثانية في أقل من 10 أيام و «أدانت بشدة التصريحات التدخلية التي تلجأ إلى تفسيرات استفزازية ومزيفة» من قبل لندن، وجاء الاستدعاء بعد يومين من حث وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي السلطات الإيرانية على احترام الحق في التجمع السلمي وممارسة ضبط النفس والإفراج عن المتظاهرين المحتجزين ظلما.

وقالت إيران إن البيان «الأحادي والانتقائي» أظهر أن المملكة المتحدة تقف إلى جانب الجماعات التي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها والتي تعارض إيران.

ولكن المظاهرات استمرت بالاندلاع في نطاقات واسعة في إيران منددة بوفاة الشابة محساء أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب.

اتهام الغرب

ويتهم القادة الإيرانيون الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة وإسرائيل، بالتخطيط للاحتجاجات، كما قصفت إيران مقرات لجماعات المعارضة الكردية التي تتهمها بالتحريض على الاحتجاجات، وهو اتهام تنفيه الجماعات.

ولم تقدم إيران أي دليل يدعم مزاعمها بالتورط الأجنبي.

ودخلت الاحتجاجات أسبوعًا ثالثًا يوم الأربعاء، على الرغم من جهود الحكومة لقمع المتظاهرين وتورط عشرات المدن في جميع أنحاء البلاد في التحدي الأكثر انتشارًا للقيادة الإيرانية منذ سنوات.

- ساعدت سلسلة من الأزمات المتفاقمة في تأجيج الغضب العام، بما في ذلك القمع السياسي في البلاد والاقتصاد المتعثر والعزلة العالمية.

- لا يزال نطاق الاضطرابات المستمرة هو الأكثر استمرارًا منذ أكثر من عقد

- قالت جماعات حقوقية إن قوات الأمن الإيرانية سعت إلى تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والكريات المعدنية، وفي بعض الحالات بالذخيرة الحية

- أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني أن المواجهات العنيفة بين المتظاهرين والشرطة أسفرت عن مقتل 41 شخصًا على الأقل، لكن جماعات حقوق الإنسان تقول إن العدد أعلى من ذلك بكثير. وبحسب ما ورد تم اعتقال أكثر من ألف شخص.