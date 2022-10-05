دول الاتحاد الأوروبي تتفق على فرض عقوبات جديدة ضدّ موسكو بعد ضم أراض أوكرانية

جنود أوكرانيّون (أ ف ب).

اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء على فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بعد ضمها أربع مناطق أوكرانية، على ما اعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي.

وتم التوصل إلى الاتفاق على مستوى سفراء الدول الـ27. وستنشر الأسماء والكيانات المستهدفة بهذه العقوبات الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الخميس، حسب دبلوماسيين.