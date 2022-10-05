عمان تنقل الأمريكي نمازي من إيران

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وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن نقل المواطن الأمريكي جرى على متن طائرة تابعة لسلاح الجو العماني، وأنه جاء «امتثالا للأوامر السامية، لتلبية التماس الحكومة الأمريكية ولدواعٍ إنسانية، إذ نسقت الجهات المعنية في السلطنة مع السلطات المختصة في إيران».وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعلن أن إيران وافقت على خروج المسؤول السابق بالأمم المتحدة باقر نمازي الأمريكي- الإيراني المحتجز في إيران للعلاج خارج البلاد.
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