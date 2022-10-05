عمان تنقل الأمريكي نمازي من إيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت سلطنة عُمان نقل المواطن الأمريكي محمد باقر نمازي من العاصمة الإيرانية طهران إلى مسقط أمس، تمهيدا لعودته الآمنة إلى بلاده.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن نقل المواطن الأمريكي جرى على متن طائرة تابعة لسلاح الجو العماني، وأنه جاء «امتثالا للأوامر السامية، لتلبية التماس الحكومة الأمريكية ولدواعٍ إنسانية، إذ نسقت الجهات المعنية في السلطنة مع السلطات المختصة في إيران».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعلن أن إيران وافقت على خروج المسؤول السابق بالأمم المتحدة باقر نمازي الأمريكي- الإيراني المحتجز في إيران للعلاج خارج البلاد.