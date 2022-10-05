شكرا لقرائتكم خبر إضراب يؤجل محاكمة ديفيد سميث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأجلت جلسة مرافعات في قضية رجل بريطاني متهم بالتجسس لصالح روسيا من السفارة البريطانية في برلين للمرة الثانية بسبب إضراب المحامين.

وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أنه كان من المقرر أن يقدم ديفيد سميث، 58 عاما، الذي كان يعمل حارسا أمنيا في السفارة، التماسات في تسع اتهامات بموجب قانون الأسرار الرسمية الذي يعود تاريخه إلى مايو 2020.

وأجل رئيس المحكمة جلسة الاستماع حتى 12 أكتوبر، بانتظار نتيجة تصويت المحامين الذي يمكن أن ينهي الإضراب.