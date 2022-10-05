إضراب يؤجل محاكمة ديفيد سميث

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وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أنه كان من المقرر أن يقدم ديفيد سميث، 58 عاما، الذي كان يعمل حارسا أمنيا في السفارة، التماسات في تسع اتهامات بموجب قانون الأسرار الرسمية الذي يعود تاريخه إلى مايو 2020.وأجل رئيس المحكمة جلسة الاستماع حتى 12 أكتوبر، بانتظار نتيجة تصويت المحامين الذي يمكن أن ينهي الإضراب.
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