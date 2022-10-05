الكاظمي يدين اقتحام قناة تلفزيونية عراقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قيام مجاميع مقربة من مقتدى الصدر باقتحام محطة تلفزيون الرابعة، ووصفه بأنه «فعل مستهجن». وقال في تغريدة على حسابه في تويتر إن «ما حصل من اعتداء على إحدى وسائل الإعلام العراقية، وتهديد أرواح العاملين بها، هو فعل مستهجن ويمثل أعلى مستوى من التجاوز على القانون وحرية الصحافة ولا يندرج ضمن الممارسات والاحتجاجات السلمية والقانونية». ‏ وأضاف «وجهنا بمحاسبة الفاعلين، وتشديد الحماية على المؤسسات الصحفية». وأضاف «وجهنا بمحاسبة الفاعلين، وتشديد الحماية على المؤسسات الصحفية».

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