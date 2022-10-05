شكرا لقرائتكم خبر تشريد 100 عائلة في مخيم للنازحين السوريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعملت قوة من الجيش اللبناني وعناصر الدفاع المدني والسلطات المحلية والأهالي على إخماد حريق اندلع في مخيم الوفاء العماني للنازحين السوريين في وادي الحصن شرق بلدة عرسال في وادي البقاع شرق البلاد .واقتصرت الأضرار على الماديات، حيث التهمت النيران محتويات الخيم التي طالها الحريق وعددها 93 خيمة من أصل 200، بما فيها الأوراق الثبوتية للنازحين، وتشريد نحو مئة عائلة.
يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ نحو مليون ونصف مليون نازح، يقيم قسم منهم في مخيمات، ويتوزعون على مناطق مختلفة في شمال وشرق وجنوب البلاد وفي جبل لبنان، ويطالب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.
كانت هذه تفاصيل خبر تشريد 100 عائلة في مخيم للنازحين السوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.