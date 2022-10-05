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تشريد 100 عائلة في مخيم للنازحين السوريين

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- بواسطة أيمن الوشواش - شب حريق في مخيم للنازحين السوريين بشرق لبنان أمس، مما أدى إلى احتراق 93 خيمة وتشريد 100 عائلة.

وعملت قوة من الجيش اللبناني وعناصر الدفاع المدني والسلطات المحلية والأهالي على إخماد حريق اندلع في مخيم الوفاء العماني للنازحين السوريين في وادي الحصن شرق بلدة عرسال في وادي البقاع شرق البلاد .

واقتصرت الأضرار على الماديات، حيث التهمت النيران محتويات الخيم التي طالها الحريق وعددها 93 خيمة من أصل 200، بما فيها الأوراق الثبوتية للنازحين، وتشريد نحو مئة عائلة.

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ نحو مليون ونصف مليون نازح، يقيم قسم منهم في مخيمات، ويتوزعون على مناطق مختلفة في شمال وشرق وجنوب البلاد وفي جبل لبنان، ويطالب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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