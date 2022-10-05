شكرا لقرائتكم خبر رحلة جوية من مطار صنعاء للأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مصدر ملاحي في اليمن، أمس، بأن طائرة تجارية أقلعت من مطار صنعاء الدولي متجهة إلى الأردن، رغم انتهاء الهدنة في البلاد.

وقال المصدر الملاحي العامل في مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين، إن «طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية أقلعت من المطار في طريقها إلى العاصمة الأردنية عَمَّان».

وأضاف أن «الطائرة تحمل 280 راكبا يمنيا»، متوقعا تمديد الهدنة في البلاد، بعد أن تم السماح باستمرار الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي.

وانتهت الهدنة في اليمن، مساء الأحد الماضي، دون إعلان تمديدها، وسط مساع دولية وأممية لتوسيعها.