رحلة جوية من مطار صنعاء للأردن

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وقال المصدر الملاحي العامل في مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين، إن «طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية أقلعت من المطار في طريقها إلى العاصمة الأردنية عَمَّان».وأضاف أن «الطائرة تحمل 280 راكبا يمنيا»، متوقعا تمديد الهدنة في البلاد، بعد أن تم السماح باستمرار الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي.
وانتهت الهدنة في اليمن، مساء الأحد الماضي، دون إعلان تمديدها، وسط مساع دولية وأممية لتوسيعها.
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