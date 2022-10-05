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رحلة جوية من مطار صنعاء للأردن

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- بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مصدر ملاحي في اليمن، أمس، بأن طائرة تجارية أقلعت من مطار صنعاء الدولي متجهة إلى الأردن، رغم انتهاء الهدنة في البلاد.

وقال المصدر الملاحي العامل في مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين، إن «طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية أقلعت من المطار في طريقها إلى العاصمة الأردنية عَمَّان».

وأضاف أن «الطائرة تحمل 280 راكبا يمنيا»، متوقعا تمديد الهدنة في البلاد، بعد أن تم السماح باستمرار الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي.

وانتهت الهدنة في اليمن، مساء الأحد الماضي، دون إعلان تمديدها، وسط مساع دولية وأممية لتوسيعها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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