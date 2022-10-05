المملكة تؤمن 47 ألف سلة غذائية للأفغان

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ووقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة التعاون الإسلامي، لتقديم المساعدات الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا في أفغانستان لعام 2022-2023م.ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، والمدير العام لبعثة منظمة التعاون الإسلامي في أفغانستان محمد سعيد العياش، وذلك بمقر المركز في الرياض.
وسيجري بموجب الاتفاقية تأمين وتوزيع 47.400 سلة غذائية بوزن (2.938) طنا، للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا في 24 محافظة أفغانية، يستفيد منها 284,400 فرد، إذ تزن السلة الواحدة 62 كجم تحوي المواد الغذائية الأساسية مثل: الدقيق، والأرز، الفاصوليا، التمر، الزيت النباتي، السكر.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة في المركز، لمساعدة المحتاجين في الدول المتضررة حول العالم.
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