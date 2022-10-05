السيسي يحذر من خطورة بث الإشاعات

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وطالب في كلمة خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، التي تقيمها وزارة الأوقاف، بـ»الانتباه إلى ضعاف النفوس الذين لا يسعون إلى النقد البناء، بهدف التعمير والإصلاح، وإنما إلى إثارة الفتن والأكاذيب، بهدف الهدم والإفساد».وأضاف «إننا نمضي معا في طريق التنمية والبناء في مرحلة غاية في الأهمية تمر بها مصر، في مرحلة قوامها العمل والإنتاج بتفان وإخلاص، للوصول إلى آفاق جديدة للمستقبل المنشود لوطننا، وما يتطلبه ذلك من إسهامات شعب مصر لاستكمال الطريق الصحيح الذي بدأناه».
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