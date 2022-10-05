شكرا لقرائتكم خبر وزير ونائبة يشاركان المودعين اللبنانيين اعتصامهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما نفذت جمعية «صرخة المودعين» اللبنانية اعتصاما، أمس، أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت للمطالبة بأموالهم، اعتصمت نائبة البرلمان سينتيا زرازير، داخل بنك «بيبلوس» في أنطلياس، للمطالبة بجزء من وديعتها، مؤكدة أنها تحتاج إلى إجراء عملية جراحية.

وقام المعتصمون بإحراق الدواليب أمام المصرف المركزي، وطالبوه بإلغاء التعاميم الصادرة عنه التي تقتطع أكثر من 70% من أموال المودعين.

كما طالبوا المصرف المركزي بإجبار المصارف على تحسين سقف الدفعات الشهرية للمودعين، وشارك في الاعتصام وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين دعما للمودعين.

ودخلت النائبة في البرلمان اللبناني سينتيا زرازير إلى» بنك بيبلوس» فرع انطلياس، في جبل لبنان، للمطالبة بجزء من وديعتها لإجراء عملية جراحية.

وذكرت جمعية المودعين أن النائبة زرازير طالبت بمبلغ 8500 دولار من وديعتها.

يذكر أن المصارف في لبنان فرضت قيودا على عمليات السحب والتحويل المالية، ابتداء من مطلع العام الجاري، بسبب الأزمة المالية، ومنعت المودعين من حق الوصول إلى مدخّراتهم.

وتكررت ظاهرة اقتحام المصارف من عدد من المودعين للمطالبة بالحصول على ودائعهم، على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها المصارف لمنع تكرار هذه الظاهرة.

وخلال هذه الفترة، فقدت الليرة اللبنانية كثيرا من قيمتها متراجعة أكثر من 90% أمام الدولار.