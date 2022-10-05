شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال بالمولد النبوى والتكفل بتجديد مدرسة وتوزيع أدوات مدرسية مجانية.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة الجيزة، تولت أمانة مركز أمانة أبو النمرس، أعمال التجديدات اللازمة لمدرسة عرب أبو النمرس تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد وفي غضون ذلك تواصلت جهود الأمانة لتشجير مداخل قرى المركز.

كما تدخلت أمانة مركز البدرشين لحل بعض المشكلات التي تواجه المدارس بعدد من قرى المركز وذلك في الوقت الذي واصلت فيه أمانة الحزب جولاتها بكافة قرى المركز بمشاركة أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب.

كما واصلت أمانة قسم إمبابة، دعم مبادرة "أنتِ عظيمة"، التي أطلقتها أمانة المرأة المركزية، بإقامة فصولًا جديدة لمحو الأمية.

كما أقامت أمانة مركز أوسيم، النسخة التسعين من سلسلة معارض الأسرة المصرية والذي شهدت تخفيضات كبيرة على الملابس الجاهزة مع وجود إقبال كبير من الأهالي.

كما نظمت أمانة مركز كرداسة بالتعاون مع أمانة شئون العلاقات الحكومية بالمحافظة ندوة حول انتصارات حرب أكتوبر بمنظور جديد.

كما قام أعضاء هيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلس النواب عن الحزب، بتوزيع المستلزمات المدرسية بالمجان على طلاب مدارس الشيخ زايد والسادس من أكتوبر وكذلك تم توزيع حلوى المولد على أهالي الهرم.

وأما في مسابقة دوري مستقبل وطن، استحق فريق صفط اللبن الفوز بلقب بطولة الدور الأول على مستوى بولاق الدكرور بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق جمال عبد الناصر وقام أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بتسليم الكأس للفريق البطل ومنح الميداليات والجوائز المالية للفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وفي محافظة القليوبية، نظمت أمانة مركز قليوب، ندوة توعوية تحت عنوان "إتحضر للأخضر"، لمناقشة كيفية التحول لوطن أخضر يحافظ علي البيئة.

وفي محافظة الشرقية، أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، تفاصيل نهائي دوري مستقبل وطن بمركز فاقوس ومدينة القرين منافسات نارية خلال المباريات النهائية فى التصفيات الأخيرة للعام الرابع على التوالي لدوري مستقبل وطن، حيث أختتمت منافسات دوري مستقبل وطن وسط تفاعل ومشاركة كبيرة من جانب الشباب بمختلف قري الوحدات الحزبية، وأسفرت النتائج، فوز فريق ميت العز بركلات الترجيح ليكون بطلا لبطولة حزب مستقبل وطن بمدينة فاقوس، وأقيمت المباراة النهائية بين فريقى مقاولون الجرن ومجد القرين وانتهت المباراة لصالح مقاولون الجرن، للتصفيات النهائية على مستوى المحافظة.

وفي محافظة سوهاج، نظمت أمانة مدينة المراغة، حفل ختام فعاليات دوري حزب مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات السياسية والشعبية بالمحافظة.

وفي محافظة أسيوط، نظمت أمانة مركز البدارى احتفالية لنهائي دوري مستقبل وطن وفوز فريق النواوره قبلى على فريق العقال البحرى، حيث تم تكريم الفرق المشاركة في النهائى بمنح الفريق الفائز ميداليات ذهبية وكأس البطولة لفريق النواوره قبلى، كما تم تكريم فريق العقال البحرى ببعض الهدايا.

كما أنهت أمانة مركز أبو تيج، الخصومة الثارية بين عائلتي أل سالم و أبو عكر، فى الوحدة الحزبية بالفليو.

وفى محافظة بنى سويف، نظمت أمانتي الصحة والمرأة بمركز ناصر، ندوة عن الأكتشاف المبكر لمرض سرطان الثدي، وأخرى عن تشجيع الولادة الطبيعية والتحذير من مخاطر الولادة القيصرية بدون داعي طبي، في قرية بهبشين بحضور أكثر من 200 سيدة، كما جرى عقد قافلة طبية استهدفت الفحص الطبي لعدد كبير من السيدات في إطار الكشف المبكر لمرض سرطان الثدي.

وفي محافظة السويس، تنظم أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية كبري بمناسبة ذكري انتصارات السادس من أكتوبر ال 49، وذلك في ميدان الكورنيش أمام سينما ريسانس، في تمام الساعة السادسة مساءا.

وفي محافظة البحر الأحمر، نظمت أمانة قسم أول الغردقة، أمسية دينية، بمناسبة المولد النبوي الشريف، تحت عنوان "السيرة النبوية والقدوة الحضارية"، وألقى الندوة مدير منطقة الأزهر الشريف السابق والذى تحدث خلال الندوة عن جانب من حياة صاحب السيرة العطرة والذى كان أول من علم البشريه مبادىء الحفاظ على البيئة مستشهداً بعدد من الأحاديث النبوية الشريفة والتى ترسخ مبادئها أول تعليماته التى كان يصدرها للجيوش "لا تقطعوا شجرة"، بل حث الناس أيضا على السلوك الحسن فى التعامل مع البيئة، حضر الندوة عدداً كبيراً من كوادر وأعضاء الحزب بالمحافظة وهيئة مكتب قسم اول الغردقة.

كما وزعت أمانة مدينة أبو رماد، عددا كبيرا عبوات حلوى المولد النبوي الشريف، على الأسر، فى إطار احتفالات الشعب المصرى بذكرى المولد النبوي الشريف، داخل المدينة، وشمل التوزيع كافة مناطق أبو رماد.

وفى محافظة جنوب سيناء، أعلنت أمانة مدينة طور سيناء، عن توقيع بروتوكول تعاون بين أمانة الحزب ومجمع عيادات رويال كلينك، وذلك للاستفادة من خدمات العيادات لكافة "المواطنين" في مدينة طور سيناء وتطبيق نفس نسبة التخفضيات التي تصل إلى 75% لكل من يحمل كارنيه عضوية الحزب.

وفي محافظة بورسعيد، حصل فريق "اتحاد شباب الوطن"، على لقب بطل دوري مستقبل وطن في قسم المناخ، حيث أقيمت فعاليات نهائي دوري كرة القدم الموسـم الرابع أمانة قسـم المناخ بملعب السـاحة الشـاطئية بحي المناخ، ولفيف من القيادات التنفيذية بالحي، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة بقسـم المناخ، كما حضـر عدد كبير من أهالي الحي.

وفي محافظة شمال سيناء، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، لليوم الثالث علي التوالي، إجراء قرعة على 5 جوائز "أجهزة منزلية كهربائية" خاصة للجماهير بواسطة لجنة متخصصة وتم تسليمها لمن حالفهم الحظ في اليوم الثالث لإنطلاق فعاليات دوري مستقبل وطن لكرة القدم بالأمانة، وذلك في أجواء احتفالية شبابية من كافة الفرق المشاركة وبمشاركة متميزة من قيادات امانة الحزب وكوادره، وأقيمت في اليوم الأول لدوري مستقبل وطن ثلاث مباريات.

وفي محافظة الوادي الجديد، نظمت أمانة مركز الخارجة، قافلة طبية مجانية، لأهالي قري المنيرة بمركز الخارجة، في تخصصات الجراحة العامة والباطنة والأسنان والجلدية وطب تنظم الأسرة، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بالخارجة، وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ 122 حالة من الحالات المرضية من أبناء القرية والقرى المجاورة.

كما اختتمت أمانة مركز ومدينة، منافسات دوري حزب مستقبل وطن بنسختة الرابعة، في سهرة جميلة وممتعة بمركز شباب بلاط بين فريقي البشندي وتنيدة حيث انتهت المباره بفوز فريق البشندي.

كما نظمت أمانة مركز الداخلة، ندوة تثقيفية تحت عنوان "دور الآباء تجاه الأبناء نحو التوجيه في العملية التعليمية"، وذلك بمركز شباب القلمون، وتهدف الندوة إلى التوعية بدور الآباء تجاه الأبناء نحو التوجيه في العملية التعليمية وتوعية الأباء بأهمية تنظيم العلاقات الأسرية والحفاظ عليها وصونها وحمايتها من الهدم من خلال التمسك بالقيم والثوابت في مجتمعنا، وذلك من خلال وضع أسس علمية قويمة أثناء التربية والارتكاز علي محددات تساهم في دعم أواصر العلاقات بين الآباء والأبناء من خلال التمسك بالقيم الحميدة ونبذ التعصب والعنف والخصال الذميمة.

كما نظمت أمانة مركز بلاط، قافلة صحية مجانية في قرية البشندي، في تخصصات طبية مختلفة لأبناء قرية البشندي وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية ببلاط وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ 101 حالة مرضية من أبناء المركز، بالوحدة الصحية بقري بالبشندي.

وفي محافظة المنوفية، شهدت أمانة مركز الباجور، تصفيات دوري مستقبل وطن، إثارة كبيرة في مراحل التصفيات الأخيرة للمجموعة الثامنة، شهد دور الثمانية بدوري مستقبل وطن بالباجور مباريات قوية للغاية ومفاجآت في النتائج.

وفي محافظة كفر الشيخ، نظمت أمانة مركز البرلس، قافلة طبية مجانية لمرضي العيون بقرية الشهابية، وجاءت القافلة الطبية تحت شعار "عنيك في عنينا"، وتم توقيع الكشف الطبي على 385 حالة من أبناء قرية الشهابية والقرى المجاورة مجانا، بالإضافة إلى توفير النظارات الطبية مجانا للحالات التى تحتاج عمل نظارات، بينما تم تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الطبية المتخصصة.

وفي محافظة الغربية، انطلقت أولى مباريات الدور الـ16 بدوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، بين فريقي مدين زفتي وأول المحلة، حيث بدأت المباراة بداية قوية بين الفريقين في منافسة للتأهل للدور الثمانية ومحاولة إحراز لقب الدوري بالمحافظة.

وفي محافظة الدقهلية، واصلت أمانة مركز الستاموني، التصفيات بدوري مستقبل وطن لكرة القدم، في نسخته الرابعة، بخط الدرافيل، وشهد اليوم مباريات كرة القدم في إطار التصفيات لدوري مستقبل وطن في نسختة الرابعة بحضور جماهيري حاشد وأجواء كروية.

وفي محافظة الإسكندرية، تواصل أمانة قسم الدخيلة، في تنظيم مبادرة "اعرف بلدك"، بالمتحف القومي، وذلك بهدف الحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية، وتعزيز الانتماء للوطن بين الأطفال والشباب، من خلال بعض الأعمال التفاعلية.

كما أطلقت أمانة قسم الدخيلة، حملات لتنظيف الشوارع من القمامة، بالتعاون مع شركة نهضة مصر، والصرف الصحي، وذلك للحفاظ على مستوى ملائم من النظافة، وتجنب انتشار الأوبئة والأمراض.

وفي محافظة الإسماعيلية، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، توزيع عددا كبيرا من الأدوات المدرسية والشنط المدرسية وكل متطلبات الدراسة لبعض الطلاب والطالبات الغير قادرين والأكثر احتياجا.

وفي محافظة مطروح، وزعت أمانة مركز الحمام، عددا كبيرا من شنط الأدوات المدرسية، تحت شعار "أهلا بالعام الدارسى الجديد"، وذلك لدعم الطلبة وأولياء الأمور والعملية التعليمية.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.