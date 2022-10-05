شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقدم رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، أخلص التهاني وأطيب التمنيات للسيد الرئيس بمناسبة حلول ذكرى مولد أشرف الخلق وخاتم الأنبياء، سيدنا محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم).

وأضاف: "نسأل الله أن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم، وأن يُعيد هذه الذكرى العطرة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم والأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام".

واختتم رئيس المجلس: ندعوا الله أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لتحقيق آمال الشعب المصري، ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، حفظ الله مصر وكل عام وسيادتكم بخير.