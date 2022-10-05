النائبة آية مدنى: يجب استلهام العزيمة من روح جنودنا فى حرب أكتوبر لبناء الجمهورية الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - هنأت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس السيسي والقوات المسلحة وشعب مصر العظيم بالذكرى الـ49 لإنتصار أكتوبر المجيد، والذي يعد أعظم انتصار عسكرى عرفه العالم في العصر الحديث.

وقالت مدني إن الجندي المصري خير أجناد الأرض بحق فقد تمكن من قلب موازين كافة الخطط والدراسات العسكرية، التي أجمعت على استحالة فوز مصر على اسرائيل في ظل تحصيانتها وموانعها وأسلحتها، متناسين أن مصر تمتلك سلاح لا تملكه أي دولة أخرى وهو بسالة الجندي المصري، الذي تمكن من كسر المستحيل والقضاء على مزاعم الجيش الذي لا يقهر.

وتابعت: "الجندي المصري أربك حسابات المعاهد العسكرية والاستراتيجية في العالم جعلها تنظر إلى عنصر جديد في موازنات القوى بين القوات وهو نوعية المقاتل، بعدما كان يتم حسابها فقط وفقًا لعدد الأسلحة والمعدات، كما أنه أجبر صحافة العالم على التغني بقوته وبسالته وعدالة قضيته والاعتراف بأنه إذا حارب المرء دفاعاً عن أرضه ضد معتد فإنه يخوض حرباً تحريرية، مثلما نشرت جريدة نسايتونج الألمانية بتاريخ 19/10/1973".

وأكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حرب أكتوبر المجيده مليئة بالعبر والدروس المستفادة وأهمها هو قدرة المصريين على تخطي ما يراه العالم مستحيل والعبور فوقه، ولابد من أن نستلهم العزيمة والإصرار من روح الجنود في حرب أكتوبر وإصرارهم على النصر بالإصرار على بناء الجمهورية الجديدة حتى تكون بلادنا في مصاف الدولة المتقدمة لنرد الجميل لشهدائنا الأبرار.