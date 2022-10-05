إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق الزعفرانة الجديد في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة نقل مع أتوبيس، أمام مطار بئر عريضة، بطريق بني سويف الزعفرانة الجديد.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي، مدير المباحث الجنائية، بالحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة محمد رمضان محمود، 19 عامًا، وأسامة محمد عبد العظيم، 19 عامًا، ومصطفى منتصر فاروق، 19 عامًا، ومحمد أحمد مخلوف، 35 عامًا، ومصطفى محمود صادق، 34 عامًا، ومحمد عبد السلام محمد، 32 عامًا، جميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة.