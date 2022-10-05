انت الان تتابع خبر خلال واقعة الطائرة.. أنجلينا تكشف تفاصيل اساءة براد بيت لها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - التفاصيل الجديدة ظهرت، في ملف قدمه الفريق القانوني لجولي، خلال دعوى قضائية بشأن مصنع نبيذ فرنسي كانا يتشاركان ملكيته يوما ما.

وقالت جولي، في الملف، إن بيت أمسك بها من رأسها، وهاجم اثنين من أطفالهما في واقعة الطائرة عام 2016، مضيفة أنه أساء لفظيا لعائلته وسكب الكحول عليهم خلال الرحلة.



وأوضحت الفنانة الأمريكية أن بيت سحبها إلى الحمام بعد وقت قصير من الرحلة، وأمسك برأسها وكتفيها وهزها قبل دفعها إلى جدار الحمام، ثم لكم سقف الطائرة مرات عدة، ما دفع جولي إلى مغادرة الحمام.

وتابعت: " اندفع بيت إلى أحد أطفاله بعدما تدخل شفهيا"، موضحة أنها أمسكت به من الخلف لإيقافه، ولكنه ألقى بنفسه إلى الوراء في مقاعد الطائرة، ما أدى إلى إصابة ظهرها ومرفقها، واستطردت: "خنق بيت أحد الأطفال وضرب آخر في وجهه، كما سكب البيرة عليها وسكب البيرة والنبيذ الأحمر على الأطفال".



كان بيت قد رفع دعوى قضائية قال فيها إن بيع جولي حصتها في مصنع النبيذ غير قانوني، لأنهما اتفقا على ألا يبيع أحد منهما نصيبه دون موافقة الآخر.

إلا أن جولي أكدت أن بيت سعى إلى ربط بيع حصتها في مصنع النبيذ باتفاق عدم إفصاح، كان من شأنه منعها من مناقشة إيذاء بيت الجسدي والعاطفي لها ولأطفالهما" علنا.

وردا على ما ذكرته جولي، قال مصدر مقرب من براد بيت، إن مزاعم جولي كاذبة، وفقا لبي بي سي، موضحا أنها تضيف معلومات غير صحيحة في كل مرة، عندما تعيد صياغة ومراجعة وصفها لحدث وقع قبل 6 سنوات".

كان مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، قد حقق في الحادث عام 2016، وقررت السلطات عدم توجيه اتهامات.

